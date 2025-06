Quem é Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen há quatro anos

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alanis Guillen usou o Dia dos Namorados para compartilhar uma foto, ainda que com discrição, de sua relação que já dura quatro anos. A atriz, conhecida por interpretar Juma Marruá no remake de Pantanal, compartilhou pela primeira vez uma imagem ao lado da namorada, a produtora carioca Giovanna Reis.

A foto, postada na quinta-feira (12), trouxe apenas as duas abraçadas, sem marcações ou legendas. Em resposta, Giovanna publicou uma declaração em seu perfil privado: "2022 - 2023 - 2024 - 2025. Não consigo me ver parando de te amar". Alanis respondeu: "Quem diria? Todos. te amo".

As duas se conheceram em 2022, pouco depois de Alanis encerrar as gravações da novela rural da Globo. Segundo informações do jornal Extra!, o casal foi apresentado por amigos em comum e, desde então, mantém um relacionamento longe dos holofotes. Ainda assim, quem acompanha as duas nas redes já havia percebido a aproximação por fotos de viagens, festas e registros mais intimistas.

Giovanna tem 28 anos, nasceu no Rio de Janeiro e atua como produtora e gestora de projetos em um estúdio de arte e design. Ela prefere manter os perfis fechados e raramente aparece em eventos públicos, o que reforça a discrição do casal.

Alanis, por sua vez, sempre adotou uma postura reservada sobre sua vida pessoal. Em entrevistas, já afirmou que prefere não se rotular, dizendo ter uma "sexualidade fluida".

