Sergio Aguiar é demitido da Record após seis anos na emissora

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O apresentador Sergio Aguiar foi demitido da Record nesta sexta-feira (13), após seis anos na casa. A reportagem apurou que o jornalista recebeu a notícia com surpresa ao chegar à emissora. Desde março, ele dividia a bancada do Jornal da Record com Christina Lemos.

Segundo Aguiar, o motivo alegado pela direção foi que ele "seria sofisticado demais para o novo Jornal da Record". Ele trabalhou por 22 anos na GloboNews.

O apresentador publicou um post no Instagram anunciando sua saída. "Chegou a hora de dizer adeus, Record!! O fim de uma relação nunca é fácil! Com a Globo, o casamento foi de 22 anos. Na Record durou menos, quase 6. Nem por isso, foi menos intenso", escreveu.

No texto, ele listou os programas que apresentou na emissora, elogiou as equipes e colegas de trabalho, e destacou que, apesar da demissão, teve uma boa experiência na casa. "Não sei o que me espera, mas sei que estarei sempre em busca da felicidade. Meu muito obrigado a quem me prestigiou e torceu por mim em mais este ciclo!"

Por fim, ele desabafou: "Para quem se pergunta por que estou deixando a emissora: a versão oficial é de que eu seria sofisticado demais para um novo Jornal da Record. Seguirei por aqui contando histórias."

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Record, mas não obteve resposta.