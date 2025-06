Mari Palma assume namoro com humorista Osmar Campbell dois anos após divórcio

© Divulgação

(FOLHAPRESS) - Mari Palma tornou público seu relacionamento com o humorista Osmar Campbell. Divorciada há dois anos do jornalista Phelipe Siani, a apresentadora da CNN Brasil contou a novidade nas redes sociais. Este é o primeiro relacionamento dela desde a separação.

Em homenagem ao Dia dos Namorados, comemorado nesta quinta-feira (12), Mari compartilhou registros do casal, que está junto há um ano e disse estar vivendo sua fase mais feliz. "Algumas amigas me disseram que nunca me viram sorrir tanto. Amigos teus também já me disseram que nunca te viram tão feliz", comentou a jornalista. "Acho que eles estão certos. Obrigada por esse encontro tão maravilhoso".

Osmar também publicou fotos do romance em seu perfil. "Pra cada foto dessa aí, tem uma outra que eu tirei que ela odeia e eu não vou postar porque gosto dela felizinha sempre (mas que ela saiba que eu as tenho bem guardadas)", brincou.

Campbell se apresenta em teatros com a companhia de comédia Em Pé na Rede, da qual é sócio ao lado de Victor Camejo e Rominho Braga. Seus trabalhos também estão disponíveis no Disney+.

Leia Também: Sergio Aguiar é demitido da Record após seis anos na emissora