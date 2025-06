Alexandre Nero diz por que Marco Aurélio conquistou o Brasil

© Divulgação / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um pouco antes de "Vale Tudo" estrear no final de março, Alexandre Nero, 55, listou alguns traços de seu Marco Aurélio na trama de Manuela Dias. Ele chamou o empresário de "ambicioso, autoritário, cafajeste, sem filtro, sem noção, machista e grosseiro."

Talvez ele tenha se esquecido algumas características fundamentais da personalidade de seu personagem: ele é extremamente sedutor. E tem um baita senso de humor. Essas cartas escondidas na manga foram sendo mostradas aos poucos e, assim, Marco Aurélio transformou-se no vilão que ninguém consegue odiar na novela das 21h da Globo.

Nero concorda que, no imaginário popular, o Marco Aurélio de 2025 seria mais cruel do que o de 1988, interpretado por Reginaldo Faria. "Era isso que se esperava, né? O mundo mudou e as relações pessoais ficaram mais duras. Só que a Manuela resolveu não fazê-lo tão terrível, e aí surge esse cara carismático, sensível e sedutor", analisa.

Ele vai além. "A sedução não tem a ver só com homem e mulher. Tem a ver com fascínio, com encantamento... Os picaretas são extremamente sedutores. Quem vai dar dinheiro para um cara que não é sedutor, né? Políticos são supersedutores."

O ator diz que rejeita a pecha de vilão e diz que Marco Aurélio se dá a chance de aprender e mudar. "Acho que a dramaturgia brasileira já passou essa fase infantojuvenil, sabe? Essa coisa de vilão ou mocinho. O que estamos querendo mostrar são as humanidades, as pessoas normais que têm seus maus lados e seus bons lados".

Se, por um lado, seu personagem maltrata os funcionários e desvia dinheiro da empresa em que trabalha, por outro, é atencioso e carinhoso com a sobrinha e afetuoso com a namorada (ex do primo, diga-se de passagem), após ela revelar que com ele teve o primeiro orgasmo.

Ele então explica: "O trabalho do ator é defender o personagem. O juiz é o público, e eu sou o advogado. A minha defesa é fazer com que as pessoas gostem desse cara. Se quiserem que o odeiem, é com a Manuela (risos)."

Nero também pode ser visto em "Guerreiros do Sol", novela gravada em 2023 e que começou a ser exibida no Globoplay Novelas (novo nome do canal Viva) e estreou na plataforma de streaming da Globo na quinta-feira (11).

Na história, criada por George Moura e Sérgio Goldenberg, livremente inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita, o ator paranaense interpreta o líder do bando de cangaceiros, Miguel Ignácio. "Ele é um cara bom que mata gente. Ele é bom ou ruim? A gente volta à dualidade do vilão e do mocinho, né? O mundo não é feito de mocinhos e vilões. As pessoas boas também têm os seus maus lados."

Nero contou mais sobre o personagem. "Ele é um homem reto, sem meias palavras e que enxerga em Josué (Thomás Aquino), que nunca tinha sido violento até a morte de seu pai, um homem apto a ser o líder. Um sucessor", adianta.