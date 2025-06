Taylor Swift visita hospital infantil na Flórida e emociona crianças e funcionários

© Joe DiMaggio Children’s Hospital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre um jogo de hóquei e outro, Taylor Swift tirou um tempo para realizar o sonho de dezenas de crianças internadas no Hospital Infantil Joe DiMaggio, em Hollywood, na Flórida. A cantora fez uma visita surpresa na sexta-feira (13) à instituição, onde conversou com pacientes e tirou fotos com familiares e profissionais de saúde.

A passagem de Taylor ocorreu no mesmo período em que ela esteve na cidade para acompanhar seu namorado Travis Kelce na final da Stanley Cup da NHL. Os dois foram vistos juntos na noite anterior no Jogo 4 entre Florida Panthers e Edmonton Oilers, na Amerant Bank Arena, em Sunrise.

Vestida com um vestido verde-sálvia e sandálias claras, a artista percorreu corredores do hospital, parando em diferentes quartos para interagir com crianças e adolescentes em tratamento. Em um dos vídeos publicados no TikTok por fãs, ela elogia o visual de um dos pacientes: "Gostei do seu cabelo -é tão legal", diz, sorrindo e apertando a mão do jovem.

"Foi um dia incrível", declarou um funcionário nas redes sociais, após a visita. A cantora posou para diversas fotos, incluindo uma ao lado da chefe de cirurgia do hospital, Jill Whitehouse, que compartilhou o registro com uma legenda afetuosa: "Chefe de Cirurgia encontra Chefe do Mundo! Inegavelmente, um dos seres humanos mais gentis que já tive o privilégio de conhecer".

Entre os momentos mais emocionantes registrados por familiares, está o de Judah, um menino internado que conheceu a estrela momentos antes de passar por uma transfusão. "Literalmente chorando... Olha quem o Judah conheceu no hospital hoje. A única vez que faltei a uma consulta", escreveu o pai, em uma publicação no X (antigo Twitter), ao lado de uma foto em que aparece com o filho no colo e Taylor ao lado.

A visita à unidade pediátrica na Flórida não é um caso isolado. A artista também visitou recentemente o Children's Mercy Hospital, em Kansas City, Missouri.