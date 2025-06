Virginia Fonseca relembra relação difícil com o pai

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Virginia Fonseca, 26, abriu o coração para falar sobre a relação conturbada que teve com o pai, Mário Serrão, que morreu em 2021, aos 72 anos.

Em entrevista ao podcast Em Pé com Fernanda Gentil, a influenciadora digital contou que só conseguiu se aproximar do pai nos últimos três anos de vida dele e que, durante boa parte da infância e adolescência, sentia raiva e frustração por não receber carinho ou afeto.

"Minha relação com meu pai era muito ruim. Ele era muito bravo, mente fechada, tinha um jeito muito grosso. Não sabia demonstrar amor. Eu não conseguia aceitar isso, me deixava muito brava", afirmou Virginia. "Tinha 22 anos quando ele morreu. Nossa relação começou a melhorar mesmo depois que fui morar sozinha."

Segundo ela, Mário havia participado de guerra e carregava traumas que influenciaram diretamente na forma como se relacionava com a família. Virginia contou que, embora o pai a presenteasse com o que pedisse, nunca foi de abraços ou palavras carinhosas. "O que eu pedia, ele dava. Mas carinho e afeto, nada. Eu dizia pra minha mãe: 'Eu odeio meu pai'. E ela perguntava: 'Ele já fez alguma coisa com você?'", relembrou.

A comunicadora destacou que, diferente da postura distante com os filhos, Mário sempre teve uma convivência pacífica com sua esposa, Margareth Serrão. "Minha mãe falava, ele aceitava. Ela sempre mandou em casa", disse, sorrindo.

Com o tempo, Virginia começou a entender melhor o comportamento do pai. "Depois percebi que ele não dava carinho porque ele também não recebeu. A criação dele foi muito dura. Minha mãe é muito carinhosa, então eu me inspirei nela pra ser assim com as minhas filhas. Percebi que eu não podia repetir esse padrão, não podia ser mente fechada como ele", explicou.

A influenciadora também contou que, já adulta, passou a tomar a iniciativa de demonstrar afeto nas visitas à casa dos pais. "Abraçava, beijava... ele reclamava, mas eu não estava nem aí", disse. A mudança, segundo ela, veio por volta dos 19 anos.

"Sou muito grata a Deus porque ele me deu esse período de três anos pra eu aproveitar o meu pai. Foi só quando fiquei mais velha que consegui me conectar de verdade com ele", concluiu Virginia, que hoje é mãe de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, frutos do casamento com o cantor Zé Felipe.