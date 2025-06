Zeca Pagodinho compartilha foto clássica com roupa de inverno e diverte seguidores

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zeca Pagodinho voltou a arrancar risadas dos fãs com um de seus figurinos mais esperados do ano: o look de frio. Apesar de o inverno ainda não ter começado oficialmente –a estação só chega em 20 de junho–, o sambista não perdeu tempo e já compartilhou sua tradicional foto agasalhado, virando assunto nas redes sociais.

Com as temperaturas em queda no Rio de Janeiro, Zeca apareceu com um visual característico que mistura conforto, irreverência e bom humor.

De gorro, chinelo com meia e peças em tom azul, o cantor escreveu com ironia: "Todo trabalhado no azul! Em tempos de frio no RJ, a tendência outono-inverno é a sobreposição monocromática de peças! É ou não é um sambista fashion?"

A postagem viralizou e gerou uma enxurrada de comentários bem-humorados. "Obrigada por ser nossa referência de moda, ídolo", escreveu uma seguidora. "Você maravilhoso! Sempre lançando tendências! Todo trabalhado no monocromático... Adorei!", disse outra fã. Já o comentarista Milton Cunha entrou na brincadeira: "Misericórdia fashion show! Style named Zeca."

Nos últimos anos, Zeca tem mantido a tradição de publicar imagens inusitadas assim que o frio aparece. Em geral, o sambista recorre a uma combinação de roupas desconexas, mas sempre com um charme único, que já virou marca registrada. Além de entreter os fãs, os looks de Zeca viraram meme e referência de "estilo de inverno real" nas redes.

O Brasil ainda aguarda o início oficial da estação mais gelada do ano, mas Zeca Pagodinho já está pronto para enfrentar as temperaturas com muito samba no pé –e cobertor nas costas.