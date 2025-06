Paulo Vieira fala de quando era ambulante e vendia coxinhas: 'Tanto comia quanto vendia'

© <p>Globo/Divulgação</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paulo Vieira, 32, relembrou um pouco de sua infância durante participação no Caldeirão com Mion deste sábado (14). O humorista foi entrevistado por crianças no quadro Por Que, Mion? e falou do período em que foi vendedor ambulante de salgados, quando tinha 12 anos.

"Antes de trabalhar na Globo, na televisão, eu era vendedor ambulante. Sabe aquelas pessoas que ficam na rua vendendo salgado? Eu fazia aquilo lá", contou. "Então, tanto comia quanto vendia."

Segundo contou no programa de Marcos Mion, antes mesmo disso, ele precisou amadurecer cedo porque os pais trabalhavam fora, o que fez com que ele precisasse cuidar do irmão caçula, José Vitório Neto. "Com 9 anos, já tinha muita responsabilidade na minha casa", disse.

"Assumi a minha casa no sentido de cuidar dela, limpar a casa, lavar roupa, cuidar do meu irmão", continuou. "Meus pais trabalhavam o dia todo, então, cuidava do meu irmão mais novo. Assumi a casa muito cedo. Depois é que fui trabalhar na rua para vender as coisas."

Apesar dos perrengues, alguns dos quais registrados na série "Pablo e Luisão", do Globoplay, Paulo disse que acreditava que um dia faria sucesso. "Sempre soube que as coisas são uma fase e que, às vezes, você passa uma fase que não é tão boa, mas aquilo vai ser justificado lá na frente", avaliou.

"A vida toda achei que iria parar na televisão. Então, às vezes, eu pegava uma caixa de salgado e ia vender na rua e eu pensava: 'Nossa, isso vai ficar lindo na minha biografia'. E ficou", afirmou.