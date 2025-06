Celebridades participam de manifestações anti-Trump nos Estados Unidos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diversos famosos aderiram às manifestações anti-Trump realizadas neste sábado (14) em mais de 2.000 cidades dos Estados Unidos. Os protestos, chamados de "No Kings" ("sem reis"), foram convocados como um contraponto ao desfile militar promovido pelo presidente americano em Washington.

Trata-se do primeiro desfile militar na capital americana em 34 anos. O motivo oficial são os 250 anos do Exército do país, mas ele foi marcado para o dia do aniversário de Donald Trump, que completa 79 anos. O "No Kings" também é uma demonstração do descontentamento de parte da população com a decisão dele de mandar forças federais a Los Angeles, palco de atos contra o cerco a imigrantes.

Em Nova York, o ator Mark Ruffalo afirmou que estava na rua porque a democracia americana está "em perigo real". "Vemos um presidente que se transformou em rei e ditador, e não vemos uma oposição forte o suficiente para se posicionar contra a violação dos nossos direitos e da Constituição que acontece todos os dias", disse em entrevista à MSNBC.

O apresentador Jimmy Kimmel foi com os pais para o protesto em San Francisco e fez um relato nas redes sociais. "Uma participação enorme, inspiradora e, sim –pacífica", contou. "Conheci muitas pessoas que amam este país e ainda acreditam que ele seja uma força para o bem. Sou grato por ver tantos americanos agindo para defender nossos amigos e vizinhos, principalmente meus pais."

Também aderiram ou demonstraram apoio aos protestos nomes como Susan Sarandon, Glenn Close, Anna Kendrick, Ayo Edebiri, Kerry Washington, Gina Rodriguez, David Arquette, Marisa Tomei, Natasha Rothwell e Amy Lee, vocalista do Evanescence, entre outros.

Leia Também: Trump ameaça Irã com 'toda a força'; ataques deixam dez mortos em Israel