Ana Castela rebate críticas sobre aparência e nega ter feito procedimentos estéticos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Castela, 20, resolveu se pronunciar nas redes sociais após ter sua aparência questionada por internautas. A cantora sertaneja esteve entre os convidados do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizado na última terça-feira (10) na Arena Pacaembu, em São Paulo, e foi alvo de comentários sobre possíveis intervenções estéticas no rosto.

A repercussão começou depois que ela publicou uma sequência de fotos ao lado de Neymar Jr. no Instagram. "Já tacaram preenchimento no rosto da menina. Tadinha, tão novinha e linda. Pra quê?", comentou @jessyyka90. Outro perfil, @cachyo21, chegou a perguntar: "Gente, o que aconteceu com o rosto? Misericórdia."

Diante da enxurrada de especulações, a intérprete de "Boiadeira" decidiu colocar um ponto final nos rumores. Em vídeos publicados nos stories, Ana foi direta: "O assunto da semana foi: 'Ana Castela fez alguma coisa no rosto'. Eu não fiz nada não, meu rosto já é meio quadrado mesmo. Isso é de mim." Com bom humor, completou: "A boca? Passo lápis pra parecer maior. Eu sou linda natural."

A cantora também já falou abertamente sobre cuidados que tem com a pele, mas ressaltou que até agora não passou por nenhum procedimento estético, só dermatológico. No ano passado, Ana compartilhou com os fãs o tratamento que fez para controlar crises de acne. À época, mostrou imagens de antes e depois, explicando que ainda seguia acompanhamento dermatológico para remover algumas manchas.

Conhecida por seu estilo espontâneo, Ana tem usado as redes sociais para tentar reforçar uma imagem mais natural –e lidar com os padrões que muitas vezes são impostos a artistas jovens. Em recente entrevista, chegou a comentar que se sente bem como é e que prefere manter uma rotina simples de cuidados.

"Tem gente que vai implicar com tudo, né? Mas tá tudo certo. A beleza tá na atitude também", finalizou a artista, em tom leve.