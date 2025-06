Atriz de 'Bridgerton' enfrenta ladrões e reage com agressões: 'Foi instintivo'

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Genevieve Chenneour, conhecida pelo papel de Clara Livingston na série "Bridgerton", protagonizou uma cena fora das telas que repercutiu fortemente nas redes sociais. Câmeras de segurança registraram o momento em que a atriz, de forma inesperada, reagiu a uma tentativa de furto e agrediu o ladrão no meio da rua.

O caso aconteceu em fevereiro deste ano, mas só veio à tona nesta semana, quando Genevieve decidiu divulgar o vídeo da ocorrência em suas redes sociais. Na gravação, ela aparece conversando com uma amiga em um balcão, quando um homem se aproxima pelas costas e leva seu celular. A reação foi imediata: ela corre atrás do rapaz, o alcança, o puxa pelo braço e começa a lutar com ele.

Em vez de apenas recuperar o aparelho, a atriz o utiliza para bater no agressor, que cai no chão enquanto tenta se proteger dos golpes e chutes. A ação chamou atenção pela intensidade da resposta e também pelo fato de ela ter enfrentado fisicamente o criminoso, mesmo correndo risco.

See "Bridgerton" actress Genevieve Chenneour fight off would-be phone thief in London. pic.twitter.com/GkFClhh76e — USA TODAY (@USATODAY) June 13, 2025

Genevieve comentou o episódio em seus stories no Instagram. "O homem que me roubou era o mesmo que, anteriormente, havia me ameaçado com uma faca. Quando ele voltou a se aproximar, algo tomou conta de mim. Na minha cabeça, aquilo virou uma situação de vida ou morte", relatou. "Foi um instinto. Não pensei muito."

O ladrão foi identificado como Zacariah Boulares, de 18 anos, e acabou sendo preso pela polícia logo após o ocorrido, segundo o jornal The Sun. Ele já tinha 12 condenações anteriores e se declarou culpado durante o julgamento, realizado em maio. Um segundo homem, que também estava presente, foi detido, mas liberado por falta de provas.

Apesar da repercussão positiva nas redes, a atriz confessou que não se sente confortável ao assistir à cena. "Que loucura... me sinto mal assistindo isso", disse. Em entrevista ao programa britânico This Morning, ela contou que se surpreendeu com sua própria reação. "Quando vi o vídeo pela primeira vez, fiquei em choque. Achei que tivesse durado muito mais tempo, mas tudo aconteceu em segundos."

A cena gerou comentários de apoio à atriz, mas também levantou debates sobre o risco de reagir a situações de roubo. Genevieve não incentiva a atitude, mas diz que, no momento, não viu alternativa. "Não é algo que eu planejei fazer. Foi simplesmente como meu corpo reagiu. Não recomendo, mas entendo agora que cada situação é única."