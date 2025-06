Esposa de Bruce Willis compartilha foto de ator com filha e desabafa: 'Podia ser diferente'

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emma Heming Willis, 46, emocionou seguidores neste domingo (15) ao compartilhar uma homenagem ao marido, Bruce Willis, por ocasião do Dia dos Pais, comemorado em países como Estados Unidos e Inglaterra no terceiro domingo de junho.

O astro de Hollywood, diagnosticado com demência frontotemporal, aparece em um registro raro ao lado de uma das filhas –imagem que, segundo Emma, representa o amor silencioso que resiste mesmo em meio à doença.

"Feliz Dia dos Pais a todos os pais que vivem com alguma deficiência ou condição de saúde e que continuam presentes da forma que conseguem, e aos filhos que também permanecem ao lado deles. O que Bruce transmite às nossas meninas vai muito além das palavras: resiliência, amor incondicional e a força de simplesmente estar presente. Essa foto diz tudo. O amor se adapta, se aprofunda, e permanece", escreveu a modelo e empresária.

A publicação também trouxe um desabafo sobre a dor de conviver com a degeneração de alguém tão próximo. "Para ser justa comigo, esses dias simbólicos mexem demais comigo. Estou profundamente triste hoje. Gostaria, com cada célula do meu corpo, que as coisas fossem diferentes para ele e mais leves para nossa família", escreveu Emma.

Casada com o ator desde 2009, ela é mãe de Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de 10. Bruce também é pai de Rumer, 36, Scout, 33, e Tallulah, 30, frutos de seu antigo relacionamento com Demi Moore. A família mantém um convívio próximo e vem se apoiando desde o agravamento do quadro clínico do ator.

Bruce Willis foi diagnosticado inicialmente com afasia, em 2022, condição que afeta a capacidade de comunicação, dificultando a fala e a escrita. No ano seguinte, o diagnóstico foi atualizado para demência frontotemporal (DFT), uma forma mais severa da doença, que compromete áreas do cérebro ligadas ao comportamento e à linguagem. Diferente do Alzheimer, a DFT nem sempre afeta a memória nas fases iniciais, o que torna o convívio mais desafiador emocionalmente.

No texto publicado no Instagram, Emma explicou como a aceitação tem sido um caminho necessário. "Na nossa comunidade de DFT, é comum dizer: 'É o que é'. Pode parecer algo frio, mas para mim essa frase oferece estabilidade. Ela me ajuda a voltar para o presente, a aceitar o que temos e a parar de lutar contra isso o tempo todo, como eu fazia antes."

A publicação encerra com uma mensagem de acolhimento e força. "Hoje vamos celebrar os pais incríveis –os que estão conosco fisicamente e os que levamos no coração. Em frente."

