Entenda por que Cleo voltou a ser Cleo Pires depois de oito anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após oito anos assinando apenas com o primeiro nome, Cleo Pires resolveu voltar a usar o sobrenome materno. A atriz e cantora, filha de Gloria Pires e de Fábio Jr., contou que a nova mudança teve a ver com um sonho que teve com o avô materno, Antônio Carlos Pires.

A revelação foi dada por Maya Massafera nas redes sociais. "[Ela] voltou pro Pires", contou a influenciadora em um vídeo em que aparece ao lado da amiga. "Voltei porque eu tive um sonho muito importante", confirmou Cleo.

Ela, então, explicou o que ocorreu. "Eu sonhei com meu avô, Antônio Carlos Pires, que era ator também", disse. "Ele escrevia Pires na areia. E eu via. Enquanto isso, ele ia falando: 'É a sua ancestralidade. Você tem que carregar a sua ancestralidade'."

Depois disso, a artista resolveu que precisava retomar o sobrenome materno. "Eu acordei enlouquecida", disse. "Mandei [mensagem] para todo mundo, falei: 'Gente, vai voltar o Pires agora'."

O nome completo da artista é Cleo Pires Ayrosa Galvão, mas profissionalmente ela nunca usou os sobrenomes paternos. Apesar de ter começado a carreira com o "Pires" da mãe, em 2017, ela decidiu abandoná-lo e usar apenas o primeiro nome.

"Sempre quis ser só Cleo porque eu sempre achei o meu nome único", explicou.

"Desde quando eu me imaginava artista, imaginava só Cleo. O Pires foi uma homenagem à minha família, à minha mãe, principalmente."

Cleo chegou a corrigir um repórter da RedeTV! que a chamou de "Cleo Pires" durante uma entrevista no Carnaval deste ano. "É só Cleo", disse após ter sido introduzida com o sobrenome. A cena viralizou nas redes sociais.

Antônio Carlos Pires (1927-2005), que começou sua carreira como humorista na rádio, migrou para a televisão no começo dos anos 1950. Ele ficou conhecido principalmente como o Joselino Barbacena da "Escolinha do Professor Raimundo".

