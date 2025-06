Filho de Cher é internado após overdose e recebe cuidados intensivos

© Getty Images

Elijah Blue Allman, 48 anos, filho caçula da cantora Cher, foi internado no Hospital Joshua Tree, na Califórnia, após sofrer uma overdose de drogas na manhã do último sábado (14). A informação foi divulgada pelo site TMZ, especializado na cobertura de celebridades.

Segundo a publicação, o músico foi levado às pressas para a unidade de saúde e está fora de perigo, embora detalhes sobre a substância consumida não tenham sido revelados. Elijah já falou abertamente sobre sua longa batalha contra o vício, que começou ainda na infância. Em entrevista concedida em 2014, ele revelou ter iniciado o uso de drogas aos 11 anos.

Fontes próximas à família disseram ao TMZ que Cher está profundamente envolvida na recuperação do filho e tem garantido que ele receba os melhores cuidados possíveis. Até o momento, não há previsão de alta.

Em 2023, a cantora entrou com um pedido judicial para assumir a tutela de Elijah, com o objetivo de controlar suas finanças. Na ação, ela argumentava que o filho estava "substancialmente incapacitado de administrar seus próprios recursos financeiros devido a sérios problemas de saúde mental e dependência química". No entanto, no ano seguinte, mãe e filho chegaram a um acordo, e o processo foi retirado.

Elijah é fruto do casamento de Cher com o cantor Gregg Allman, que faleceu em 2017. A artista também é mãe de Chaz Bono, de 56 anos, do relacionamento anterior com o ator e músico Sonny Bono (1935–1998).



