Filhos de Diddy prestam homenagem ao pai enquanto rapper está preso

© MARIA ALEJANDRA CARDONA/AFP via Getty Images

Apesar das graves acusações que pesam contra o rapper Sean "Diddy" Combs, seus filhos prestaram homenagens emocionadas no último domingo (16), durante o Dia dos Pais nos Estados Unidos.

Christian “King” Combs, de 27 anos, publicou uma foto antiga ao lado do pai em seu Instagram, com a legenda: “Feliz Dia dos Pais. Te amo e sinto sua falta! Estamos esperando por você”.

Justin Dior Combs também compartilhou uma mensagem nas redes sociais, com um vídeo em preto e branco ao lado do rapper. “Feliz Dia dos Pais. Obrigado por me dar a vida e sempre estar presente! Meu super-herói. Sempre estarei com você. Sinto sua falta e te amo”, escreveu.

Diddy está preso e responde por acusações graves, incluindo tráfico sexual, transporte para fins de prostituição e abuso sexual. Mesmo diante das denúncias, os filhos têm demonstrado apoio público ao pai.

O artista é pai de sete filhos. Com a falecida Kim Porter, teve Christian e as gêmeas Jessie e D’Lila, além de ter criado Quincy Brown, filho de Porter com o cantor Al B. Sure!. Justin é fruto da relação com Misa Hylton, enquanto Chance nasceu de sua união com Sarah Chapman. O caçula, Love, nasceu em 2022, de sua relação com Dana Tran.

