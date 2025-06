Jennifer Garner dedica carinhosa postagem ao 'ex' Ben Affleck

© Getty Images

Além de parabenizar o próprio pai, a atriz Jennifer Garner surpreendeu os seguidores ao prestar uma homenagem ao ex-marido, o ator Ben Affleck, com quem tem três filhos.

Em uma publicação feita nos stories de seu perfil no Instagram neste domingo (15), Dia dos Pais nos Estados Unidos, Garner compartilhou uma foto antiga de Affleck sentado no sofá com um dos filhos deitado sobre seu peito. "Feliz Dia dos Pais para o colo preferido de três pessoas", escreveu ela na legenda.

Jennifer Garner e Ben Affleck foram casados por mais de uma década e se separaram oficialmente em 2018. Juntos, são pais de Violet, de 19 anos, Seraphina, de 16, e Samuel, de 13. A atitude da atriz foi elogiada nas redes sociais por demonstrar maturidade e respeito pela paternidade do ex-companheiro.

