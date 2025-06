Thiago Rodrigues dá um tempo das novelas e vira produtor de vinho

© <p>Tv Globo / Raquel Cunha</p>

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Rodrigues, 44, deu um tempo das novelas para se dedicar à carreira de produtor de vinho.

O ator e sua esposa, a empresária gaúcha Mariana Zaffari, são sócios na produção da marca Vinhas do Príncipe.

"Há bastante tempo que venho buscando mais conhecimento no mundo do vinho. Isso me levou a conhecer e me relacionar com muitas pessoas desse universo. São produtores, enólogos, sommeliers, lá em Portugal. Me envolvi demais com isso", detalhou ao Gshow.

Thiago também é dono há sete anos de um bar especializado no gênero, Jobim, localizado em Portugal, onde já morou. "[Eu e Mariana] vivemos um tempo em Portugal, aonde ainda costumamos ir muito. nesta segunda-feira (16) nem consigo viajar tanto para lá. Atualmente produzo o vinho em Portugal e o distribuo no Brasil. E o bar, meus sócios tocam o negócio. Tenho contato diário com o pessoal da vinícola."

Ele nega, entretanto, que tenha abandonado a carreira de ator. "Nunca vou deixar de ser ator. É um prazer, é uma paixão que tenho. Sempre foi o meu ofício. Mas nesta segunda-feira (16) tenho alimentado muito esse meu lado de empreendedor. Sinto falta de atuar. Muita gente me pergunta: 'Nossa, você deixou de ser ator?' Não! Mas nesta segunda-feira (16) tenho vontade de fazer a coisa do vinho crescer e dar certo."

Rodrigues admite que a instabilidade do trabalho artístico é um incentivo para focar no novo ofício. "Tenho muito prazer de estar envolvido nesse mundo do vinho. Financeiramente também. Me dá mais segurança. Como ator, estaria recebendo por oito meses, um ano, no máximo. E esse projeto é para a vida. No Brasil, a carreira de ator é muito insegura e instável. Temos muito medo."

Thiago foi destaque em novelas como "Páginas da Vida" (2006) e "Além do Horizonte" (2013). Sua última incursão pelo gênero foi "Gênesis" (2021), trama bíblica da Record - e recentemente reprisada.

Leia Também: Marieta Severo diz ser contra remakes e descarta voltar com 'A Grande Família'