Marieta Severo diz ser contra remakes e descarta voltar com 'A Grande Família'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na onda dos remakes, parte do público torce para que "A Grande Família", humorístico que fez sucesso na Globo entre 2001 e 2014, retorne à grade.

Porém, se depender de Marieta Severo, 78, intérprete de Dona Nenê na atração, isso está fora de cogitação. A artista diz ser contra remakes.

"Outro reencontro da Grande Família? Não. Eu já tenho idade para ser a avó da Nenê. Eu não sou nostálgica. Precisamos de novas histórias", disse ela em entrevista ao site Cinepop.

Na última semana, Marieta recebeu uma homenagem no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Agora, ela dá nome a uma nova vila criada no local. Foi a própria artista quem ajudou a financiar a construção dos novos espaços, o que fez com que a fila por uma vaga no local diminuísse.

Segundo a administradora Cida Cabral, os residentes passaram a chamar o local de Vila Marieta.

