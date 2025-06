Julgamento de Diddy tem um jurado negro dispensado por dar respostas inconsistentes

© REUTERS/Jane Rosenberg

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jurado negro do julgamento de Sean "Diddy" Combs, preso por tráfico sexual e extorsão, foi removido depois de dar respostas consideradas inconsistentes sobre onde ele mora. O homem havia indicado, nas respostas de um questionário, que vivia no bairro nova-iorquino do Bronx com a noiva e a filha. Mas, em uma conversa com outro jurado, afirmou que se mudou com sua namorada para o estado americano vizinho de Nova Jersey.

Antes mesmo de o juiz divulgar a decisão, nesta segunda-feira, a equipe de defesa do rapper havia ameaçado solicitar a anulação do julgamento se ele fosse dispensado. Em uma carta, seus advogados afirmam que "eliminar mais um homem negro do júri" poderia prejudicar Diddy. Vale lembrar que, segundo o jornal britânico Daily Mail, cinco dos 12 jurados são negros.

Na última sexta, o juiz Arun Subramanian havia indicado "várias inconsistências" nas respostas do jurado. "Existem sérias questões sobre a sinceridade do jurado e a capacidade do jurado de seguir as instruções do tribunal", disse. "A remoção do jurado é necessária, na visão deste tribunal."

A defesa de Diddy argumenta que, apesar das respostas inconsistentes do jurado sobre sua residência, elas não querem dizer que ele não está apto para servir em um júri. Eles também afirmam que, durante a investigação, ocorreram outros supostos "abusos" -como "força excessiva" nas invasões das propriedades do rapper e informações "falsas e prejudiciais" vazadas ao público.

Se Diddy solicitar a anulação, esta será a terceira vez desde o começo do julgamento, em maio.

O rapper e empresário da música, está preso desde setembro do ano passado e nega todas as acusações. Diddy também enfrenta uma série de processos civis, com denúncias que relatam abusos cometidos por ele com a ajuda de uma rede leal de funcionários e associados.