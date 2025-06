Mell Muzillo retorna ao horário nobre da Globo em nova novela de Aguinaldo Silva

© Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um ano depois de interpretar Ritinha em "Renascer", Mell Muzillo está de volta ao horário nobre da Globo. A atriz foi escalada para viver Maggye, filha de um sofisticado e polêmico colecionador de obras de arte, em "Três Graças". Interpretado por Miguel Falabella, Kasper Damatta é conhecido no meio social tanto por sua elegância quanto pela fama de vigarista.

Além da filha, o personagem de Falabella também cuida da sobrinha Lucy (Daphné Bozaski) e tem como sócio nos negócios -e companheiro de vida- João Rubens (Samuel Assis). Juntos, eles criam Maggye desde os sete anos e sempre incentivaram a estudar, viajar e se tornar uma mulher livre, independente e culta. Superpositiva e extremamente sensível, a jovem acabará se envolvendo com um rapaz da comunidade, para o desespero dos pais.

Na trama escrita por Aguinaldo Silva, Sophie Charlotte interpretará a heroína Gerluce, e Dira Paes dará vida à mãe dela, Lígia. A protagonista também terá uma filha, a adolescente Joélly. As três personagens compartilham algo em comum: engravidaram cedo e enfrentaram a maternidade solo. A novela será subtituta do remake de "Vale Tudo", com estreia prevista para final de outubro.

Aguinaldo Silva estava fora da televisão desde que saiu da Globo em 2020. Sua última novela foi "O Sétimo Guardião" (2018), considerada uma das piores produções do horário das nove em todos os tempos. Antes, ele fez sucessos como "Senhora do Destino" (2004) e "Fina Estampa" (2011).