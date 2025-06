Anitta cancela participação no São João de Campina Grande por motivos de saúde

© <p>AgNews/Delson silva</p>

(FOLHAPRESS) - Anitta, 32, cancelou sua participação no tradicional São João de Campina Grande, na Paraíba, nesta quarta-feira (18). Em nota oficial, a equipe da cantora informou que ela foi orientada a manter repouso e cuidados médicos por questões de saúde. O motivo específico que levou à suspensão da apresentação não foi divulgado.

Ainda segundo o comunicado, a cantora lamentou sua ausência no evento:

"Anitta estava entusiasmada com a apresentação e esperava celebrar essa grande festa junina junto aos fãs, mas sua prioridade, neste momento, é sua recuperação. Ela agradece a compreensão de todos e espera retomar esse encontro em breve, em uma nova oportunidade", diz a nota.

No último sábado (14), Anitta, que recentemente ganhou ação contra fã que se sentiu ridicularizada com série da Netflix, chegou a celebrar sua própria festa junina em sua casa, no bairro de São Conrado, zona sul do Rio. A comemoração reuniu famosos, como Juliette, Letícia Colin, Giovanna Lancellotti, Regina Casé e Pocah, em um evento com direito a fogueira, trajes típicos, quadrilha e brincadeiras tradicionais.

Leia Também: Ex-estrela de reality show é presa por tráfico internacional de drogas