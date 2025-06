Walcyr Carrasco fala de intuição e afirma ter utilizado inteligência artificial em 'Êta Mundo Melhor'

© Divulgação/ TV Globo

(FOLHAPRESS) - Na pré-estreia de "Êta Mundo Melhor", nova novela das seis da Globo, Walcyr Carrasco voltou a falar sobre um de seus personagens mais queridos do público: Candinho (Sérgio Guizé).

Em meio à empolgação da noite de lançamento, o autor refletiu sobre sua forma de criação e revelou como equilibra emoção, intuição e -mais recentemente- até ferramentas de inteligência artificial nos bastidores de suas histórias.

"Não adianta fazer algo muito técnico, porque perde o calor humano", disse. "Eu escrevo a partir da emoção. As ideias simplesmente brotam. Elas crescem dentro de mim, é algo intuitivo."

A nova trama, escrita por Carrasco em parceria com Mauro Wilson e colaboração de Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Bruno Segadilha e Rodrigo Salomão, marca uma espécie de continuação de "Êta Mundo Bom!", exibida em 2016. Na versão anterior, Candinho procurava pela mãe. Agora, quase dez anos depois, o protagonista inicia uma nova jornada, em busca do filho desaparecido.

O retorno desses personagens, garante Walcyr, não é uma decisão comercial ou calculada -é afetiva. "Os personagens não morrem para mim. Eles continuam vivos, como se estivessem por aí. Eu fico imaginando o que será da Naná de 'Chocolate com Pimenta' até hoje. Eles ficam perto de mim", contou. "Escrever sobre o Candinho é como voltar para um lugar que eu amo."

Mesmo diante de tantos projetos simultâneos -além da nova novela das seis, Carrasco também prepara um dorama para as tardes da Globo e já rascunha o início de uma próxima produção -ele diz não se perder em meio a tantos roteiros. "Estamos sempre com várias novelas na cabeça ao mesmo tempo. Pensando no que foi, no que poderia ter sido melhor e no que ainda vem. Mas tudo segue um fluxo, uma sensação, não uma fórmula."

Sobre a presença da tecnologia em sua rotina, o autor se mostrou aberto, mas com ressalvas. "Comecei a explorar a inteligência artificial agora, mas não para escrever. Ela me ajudou em 'Êta Mundo Melhor' com informações, com pesquisa. Para criar, ainda prefiro confiar no que sinto", revelou.

Durante o evento, Carrasco foi enfático ao dizer que não sente pressão para repetir o sucesso da novela original – que conquistou altos índices de audiência em 2016. "Se a gente se prender a essa ideia, trava. A melhor coisa é soltar, deixar fluir", afirmou.

No elenco de "Êta Mundo Melhor!" estão nomes como Larissa Manoela, Bianca Bin, Eriberto Leão, Rainer Cadete e, claro, Sergio Guizé reprisando o papel de Candinho. Embora seja uma nova história, a novela traz de volta o universo otimista, popular e melodramático que marcou a primeira fase -agora com novos desafios, encontros e recomeços.

Quando perguntado se existe chance de transformar "Êta Mundo Bom!" em uma trilogia, Walcyr desconversou. "Ah, não tenho a menor ideia. De verdade." Mas, se depender da afeição do público por esse universo, a ideia já parece, ao menos, bem acolhida.

