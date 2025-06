Brad Pitt surge com namorada e rouba a cena na estreia de F1 em NY

© Getty Images

Brad Pitt e Ines de Ramon chamaram atenção ao surgirem juntos em um evento público, algo raro desde que começaram o relacionamento. O casal esteve presente na pré-estreia do novo filme estrelado pelo ator, F1, realizada na noite desta segunda-feira (16), em Nova York.

Os dois posaram juntos na entrada do evento e também foram fotografados por fãs ao chegarem ao local, atraindo olhares tanto no tapete vermelho quanto nas ruas da cidade.

Para a ocasião, Brad Pitt escolheu um visual clássico, com terno escuro e camisa branca, enquanto Ines apostou em um conjunto claro de duas peças com transparência sutil, complementado por uma bolsa branca da grife Chanel.

A aparição reforça a aproximação pública do casal, que tem mantido a discrição ao longo do namoro, iniciado em 2022, poucos meses após a separação dela com o ator Paul Wesley.

Veja as fotos na galeria acima!

Leia Também: Thiago Rodrigues dá um tempo das novelas e vira produtor de vinho

Leia Também: Richarlison e a influenciadora Amanda Araújo comemoram nascimento do filho