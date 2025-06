Aretha, filha de Vanusa, fala sobre trabalho como faxineira

© Reprodução- Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aretha Marcos, 50, reafirmou ter orgulho de trabalhar com algo que gera seu sustento de forma digna.

Filha de Vanusa e Antonio Marcos, a artista relembrou os momentos de dificuldade que viveu durante 14 anos. De minha parte, tenho plena consciência de que nunca atrapalhei a evolução, o sucesso ou a vitória de pessoa nenhuma. Nunca conspirei contra ninguém, nunca boicotei, nunca armei nada, nunca tive desejo de destruição, doença ou morte para ninguém. Promovi e dei visibilidade para todos", iniciou em um texto no Instagram.

Aretha garantiu que sempre buscou viver de forma digna e, que se alguém desejou seu mal, ela lamentava por essas pessoas. "Se alguém fez algo contra minha vida, sinto muito por essa pessoa. Se alguém não gosta de mim, tenho certeza de que nada fiz para isso".

Ela ainda falou sobre seu trabalho como faxineira em um restaurante. Temos de passar por momentos difíceis na vida. Eu passei 14 anos. Não é pessoal nem contra ninguém. É a favor da minha vida. Trabalhei, sim, como faxineira. Com dignidade, com humildade, com a força que me sustentou toda a minha vida".

Ela finalizou seu desabafo: "Eu não vivo de aplicar golpe na vida dos outros para subir. Agradeço a Deus por ser livre para voar".

Leia Também: Walcyr Carrasco fala de intuição e afirma ter utilizado inteligência artificial em 'Êta Mundo Melhor'