Gérard Depardieu sexualizou menor de idade em vídeo, conclui perícia judicial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma perícia judicial solicitada por Gérard Depardieu, condenado a 18 meses de prisão por assédio sexual, concluiu que o ator fez comentários sexuais sobre uma menina menor de idade em uma viagem à Coreia do Norte, em 2018. A informação é do jornal francês Libération.

Depardieu havia processado a emissora France Télévisions e a produtora Hikari pelo documentário "La Chute de l'Ogre" ("A queda do ogro", em tradução livre). A produção acusava-o de sexualizar uma menina de cerca de 10 anos.

No documentário, o ator afirma "Se ele trotar, ela goza", após mostrar uma garota montada em um pônei. "Muito bem, minha filhinha, continue. Olha, ela está se coçando ali", diz.

Segundo a defesa de Depardieu, a cena tratava-se de uma "montagem ilícita". Os comentários teriam sido dirigidos a uma mulher adulta, que também estava no haras, e "não havia nenhuma criança" no campo de visão do ator.

O laudo, realizado por um perito em informática forense, aponta que o ator também fez comentários sobre mulheres adultas -"São enfermeiras que estão cantando? Belas vadias, acredite, você sabe, as vaginas, elas não se depilam", diz Depardieu, ao ver uma um coral de mulheres de uniforme- mas que "se ele trotar, ela goza" foi dirigido à menina.

"Com todas as evidências disponíveis, esses comentários são dirigidos à única pessoa à frente de Depardieu que corresponde à descrição 'minha filhinha': a menina no pônei. A outra mulher está no extremo oposto do picadeiro", afirma o laudo.

O advogado de Depardieu então solicitou uma contra perícia que, segundo o jornal Libération, foi negada. Ele recorreu da decisão.

