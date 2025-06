Após ser picado por cobra jararaca, Guilherme Fontes fala da recuperação

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atualmente na tela da Globo na reexibição de "A Viagem", o ator Guilherme Fontes, 58, usou as redes sociais para falar de sua recuperação após ser picado por uma cobra jararaca. No perfil, ele mostrou o bicho, mas tranquilizou os fãs: "Estou bem".

"Doeu tanto que nem sei explicar. Como sou resiliente em demasia, passei mais tempo no instante após ser picado acalmando quem a minha volta estava. Moro no mato, no meio da floresta, e toda a sorte de bichos me visita por aqui. Para tranquilizá-los, já estou bem", comentou.

Segundo ele, após o ferimento no dedo, deixou o sangue fluir e correu para o hospital. Ele também disse ter levado a cobra junto. "Morta ou viva, você tem que levar a cobra para saberem como tratar. Poucos centros do país possuem o antídoto para cobra. Se você for picado por uma, vá logo ao hospital", disse ele ao alertar sobre a possibilidade de o quadro se agravar após 72 horas.

