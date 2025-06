Gracyanne Barbosa se batiza em culto com Pablo Marçal e fala sobre nova fase espiritual

© <p>Tv Globo / Fábio Rocha</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gracyanne Barbosa, 41, vive um novo momento em sua vida pessoal. A influenciadora e musa fitness foi batizada em um culto evangélico liderado pelo empresário e coach Pablo Marçal, na madrugada desta terça-feira (17), marcando oficialmente sua conversão ao evangelho. A cerimônia reuniu dezenas de pessoas e foi parte do chamado "Método IP", congresso criado por Marçal que mistura ensinamentos bíblicos com discursos sobre propósito e prosperidade.

Antes de entrar nas águas, Gracyanne falou ao perfil de Marçal nas redes sociais. "Vai ser o batismo do arrependimento", declarou, visivelmente emocionada. O evento, que durou dois dias, teve programação com palestras, atividades religiosas e discursos motivacionais. Segundo o site oficial do evento, o ingresso chega a custar cerca de R$ 20 mil.

A ex-BBB já havia sido vista recentemente em cultos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), no Recreio dos Bandeirantes, no Rio. A igreja é presidida pelo pastor Silas Malafaia, que se pronunciou após imagens da musa fitness no altar viralizarem. Segundo ele, o vazamento de registros do culto gerou desconforto. "A mulher disse 'eu nunca mais piso nesta igreja porque a minha intimidade foi vazada'. Eu fico com vergonha. Que igreja somos nós para fazer tietagem? É por like? Seguidor? É uma doença", afirmou o religioso durante uma pregação.

Gracyanne respondeu às declarações de forma serena, sem citar diretamente o líder religioso. "Jamais falaria em não ir a um culto ou igreja. Estou procurando intimidade, buscando a palavra, proximidade com Deus. Não é sobre o homem. É muito maior que isso", escreveu em suas redes sociais.

Nos últimos dias, Gracyanne vem compartilhando com os seguidores o quanto tem refletido sobre espiritualidade e transformação pessoal. Apesar da exposição, ela reforça que sua busca é verdadeira e longe dos holofotes. "A fé tem sido o meu abrigo e o meu caminho", escreveu.

O batismo marca um novo capítulo na vida da influenciadora, que, ao lado de milhares de pessoas, embarca em uma jornada de fé, propósito e renovação.