Após prisão na Croácia, Jon Vlogs aparece nas redes e diz que tudo foi um mal-entendido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jon Vlogs, 25, se pronunciou pela primeira vez nesta terça-feira (17) após ser preso na Croácia no último dia 9 de junho. O influenciador, que se envolveu em uma confusão durante uma festa em uma boate, gravou um vídeo para o Instagram e também deixou mensagens em seu canal de transmissão, afirmando que está seguro, agradecendo o apoio dos fãs e minimizando o ocorrido. Segundo ele, tudo "não passou de um mal-entendido".

"Fala, rapaziada. Tô vivo, tô por aqui. Apareci depois de um tempo. Obrigado a todo mundo que tava preocupado comigo, valeu pelas mensagens", iniciou o influenciador, que soma milhões de seguidores nas redes sociais. No vídeo, ele também aparece ao lado da mãe e comenta que ela foi visitá-lo na Europa para comemorar o aniversário. "Minha véia apareceu, veio aqui curtir, e é isso. Em breve, as lives estão de volta."

A prisão de Jon aconteceu durante uma viagem internacional, quando ele estava participando de um evento com amigos. Ele foi liberado na segunda-feira (16), após passar alguns dias sob custódia da polícia local. Sem entrar em detalhes sobre o motivo da briga, o youtuber reforçou que está tratando a situação com responsabilidade. "Tiveram umas complicações aqui pela Croácia, nada mais do que um mal-entendido, mas tudo está sendo resolvido", declarou.

Em uma mensagem de texto publicada no canal de transmissão do Instagram, o influenciador reiterou seu agradecimento aos seguidores: "Passando aqui pra tranquilizar todo mundo que se preocupou comigo nos últimos dias. Estou bem, em segurança e muito grato por todas as mensagens de apoio. Foi uma situação delicada fora do Brasil, mas tudo será resolvido no tempo certo."

Conhecido por seus vídeos de humor, desafios e transmissões ao vivo, Jon Vlogs já acumula uma base fiel de fãs nas redes sociais. Ele encerrou o recado garantindo que, em breve, voltará à ativa. "Espero vocês lá, que tô morrendo de saudade", disse.

