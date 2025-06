Ivete Sangalo anuncia turnê de samba que homenageia Clara Nunes e começa em SP

© AgNews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ivete Sangalo anunciou nesta terça-feira (17) "Ivete Clareou", turnê que celebra sua conexão com o samba. O nome do projeto faz referência à cantora e compositora Clara Nunes, considerada uma das grandes intérpretes da música popular brasileira.

Em nota, a equipe da cantora disse que os shows marcam um novo momento da trajetória da cantora, que quer reforçar sua versatilidade e homenagear o ritmo que ela diz fazer parte de suas raízes.

A turnê começa em, São Paulo, em 25 de outubro, e segue com apresentações em Belo Horizonte, do dia 1º de novembro, no Rio de Janeiro, em 22, em Salvador, em 30 do mesmo mês, e então em Porto Alegre, em 13 de dezembro.

A venda dos ingressos começa em 8 de julho, pelo site Ingresse.

