Leonardo ironiza críticas por suposto show alcoolizado: 'Prometi não beber'

© Divulgação

(FOLHAPRESS) - Leonardo voltou a ser assunto nas redes sociais após uma apresentação no São João de Campina Grande, na Paraíba, no último fim de semana. O cantor foi acusado por internautas de estar alcoolizado durante o show, mas reagiu às críticas com ironia e bom humor.

Durante um novo show em Campina, ele subiu ao palco já ciente da repercussão e resolveu brincar com a situação. "Prometi que ia fazer uma turnê no Nordeste e não ia beber nada! Ainda bem que Jesus Cristo não escuta bêbado", declarou. Em seguida, reforçou a piada: "Não dá moral, ainda bem, porque eu vou beber!"

A resposta espontânea arrancou gargalhadas do público e viralizou. A fala foi mencionada por fãs e publicada em perfis de fãs-clubes e no X (antigo Twitter). "Desistam, o Léo é incancelável!", escreveu o usuário @rhuabelo_. Já @Luanascc comentou: "Tropa de quem queria muito uma resenha com Leonardo. Meu sonho ser amiga dele." Outro fã entrou na brincadeira: "Se eu comprar ingresso pro show dele e ele estiver sóbrio, eu entro na justiça querendo meu dinheiro de volta", postou @joaovbrs.

Essa não é a primeira vez que Leonardo transforma críticas em piada. Conhecido por seu estilo irreverente e por subir ao palco com uma cerveja na mão, o cantor mantém uma base de fãs fiel, que costuma defender sua autenticidade -mesmo nos momentos mais inusitados.

O show em Campina Grande faz parte de sua agenda de festas juninas no Nordeste. Mesmo com os comentários negativos, a plateia cantou junto e vibrou com o repertório de clássicos do sertanejo.

Leia Também: Demi Lovato curte lua de mel em paraíso com o marido; veja as fotos