Linn da Quebrada diz que vai publicar o primeiro livro, baseado em seus diários

(FOLHAPRESS) - Em fase de retomada dos shows, Linn da Quebrada também está desenvolvendo um novo lado artístico: o de escritora.

Em entrevista à Glamour de junho, a cantora anunciou que vai publicar seus diários. "Tenho escrito bastante e revisitado os meus diários, que vão virar um livro, a convite da Editora Planeta", contou.

"Tem sido um momento de me rever internamente de forma intensa. Tenho me voltado não só a mim, mas a outras versões minhas também", completou Lina.

Sobre a atual fase de retomada da carreira, ela diz que encara com sensibilidade, mas também com celebração. "Sempre fico muito ansiosa, mas também sempre é revigorante", diz ela sobre a volta ao palcos.

"É como morfar e me tornar a Linn da Quebrada de novo. Como se eu assumisse essa força que ela é e tem. Tenho feito isso com muito cuidado, porque é um momento que exige muito de mim. Um ritual: estar diante do público e me vestir de mim mesma. Sinto que estou reaprendendo a me ser", completa.

"Me vejo corajosamente assumindo o papel de artesã de mim mesma. Me moldando com as próprias mãos, porque quero o melhor para mim. Quero viver o que a vida tem de bom a me oferecer", diz a cantora.

