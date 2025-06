Gwyneth Paltrow aparece de topless e recebe comentário da filha; veja

© GWYNETH PALTROW INSTAGRAM

A atriz Gwyneth Paltrow, vencedora do Oscar e uma das figuras mais influentes de Hollywood, voltou a chamar atenção nas redes sociais com uma publicação ousada e bem-humorada. Em vídeo postado no último domingo (15) no Instagram, a atriz de 51 anos apareceu de costas, em topless, enquanto preparava o café da manhã. O conteúdo, que rapidamente viralizou, rendeu milhares de curtidas e comentários — incluindo mensagens bem-humoradas de familiares e amigos famosos.

No registro, Paltrow surge de forma descontraída, usando apenas uma camisa branca larga, aberta nas costas, revelando que estava sem sutiã. A legenda do vídeo dizia apenas: “Fazendo café da manhã para o namorado”, o que deu o tom casual e íntimo do momento. Embora não tenha especificado para quem estava preparando a refeição, muitos seguidores especularam se ela se referia ao marido Brad Falchuk, roteirista e produtor de séries como Glee e American Horror Story.

A repercussão foi imediata, e os comentários tomaram conta da publicação — entre eles, o da filha de Gwyneth, Apple Martin, de 21 anos, que deixou uma observação divertida. "Roubei a tua camisa por acidente ou...?", escreveu Apple, provocando risadas entre os seguidores da mãe. A jovem é fruto do relacionamento de Paltrow com o vocalista do Coldplay, Chris Martin, de quem a atriz se separou em 2014 após mais de uma década de casamento.

Outro comentário que viralizou foi o da atriz Jennifer Garner, amiga próxima de Paltrow, que brincou: “Posso ser sua namorada?”. A mensagem foi recebida com bom humor pelos seguidores, que entraram na onda dos elogios e piadas.

Famosa por defender o bem-estar e os cuidados com o corpo e a mente, Gwyneth tem sido uma voz ativa em questões como sexualidade feminina, saúde mental e envelhecimento com autoestima — temas que costuma abordar em sua empresa de lifestyle, a Goop.

A atitude de postar um vídeo em topless, mesmo que de costas, foi vista por muitos como um gesto de liberdade e autenticidade. "Mulheres acima dos 50 podem — e devem — se sentir bonitas e confiantes", escreveu uma seguidora. Outro fã comentou: "Você está redefinindo o que é envelhecer com graça. Obrigado por isso".

Gwyneth Paltrow tem se mantido ativa nas redes sociais, compartilhando momentos da rotina, bastidores da empresa e registros pessoais, sempre com uma dose de humor e espontaneidade. Com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, ela continua sendo uma referência tanto no mundo do entretenimento quanto no universo do bem-estar e do estilo de vida saudável.

A atriz também é conhecida por seu estilo de vida holístico, que envolve alimentação consciente, práticas de meditação, uso de suplementos e cosméticos naturais — todos amplamente divulgados por meio da Goop, plataforma que mistura e-commerce, conteúdo editorial e experiências. O episódio do vídeo em topless, portanto, se insere em uma narrativa já construída por Gwyneth: a de uma mulher que busca o equilíbrio entre saúde, beleza e liberdade.

