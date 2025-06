Anne Burrell, chef e apresentadora da TV, morre aos 55 anos em Nova York

© Daniel Zuchnik/Getty Images for NYCWFF

A chef americana Anne Burrell, conhecida pelo cabelo loiro platinado e espetado, além da personalidade vibrante e estilo culinário único, morreu na manhã de terça-feira, 17 de junho, em sua residência no bairro do Brooklyn, em Nova York. Ela tinha 55 anos.

A informação foi confirmada pelos representantes da estrela do canal Food Network, por meio de um comunicado divulgado à revista People. Anne ficou famosa por comandar o programa Worst Cooks in America, atraindo fãs em todo o mundo com sua abordagem irreverente e carisma diante das câmeras.

Casada desde outubro de 2021 com Stuart Claxton, Burrell deixa o marido e um filho, Javier. De acordo com a polícia local, os serviços de emergência foram acionados por volta das 7h50 da manhã (horário de Nova York), após a chef ser encontrada inconsciente e sem resposta a estímulos. Uma investigação foi aberta para esclarecer as circunstâncias da morte.

Em nota, a família lamentou a perda e ressaltou o legado de Anne:

“

Anne era esposa, irmã, filha, madrasta e amiga. Seu sorriso iluminava qualquer ambiente. Sua luz foi muito além dos que tiveram o privilégio de conhecê-la pessoalmente, alcançando milhões de pessoas ao redor do mundo. Embora não esteja mais fisicamente entre nós, seu calor, espírito e amor incondicional continuarão vivos para sempre”, diz o comunicado.

Com uma carreira consolidada na televisão e nos bastidores da alta gastronomia, Anne Burrell se destacou por sua energia contagiante e por sua paixão pela cozinha. Ela formou-se no Culinary Institute of America e construiu um percurso de sucesso como chef em restaurantes prestigiados antes de ganhar notoriedade na televisão.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte.



Leia Também: Neymar reage a críticas de Luiz Henrique sobre Seleção: “Ah, pronto!”