Demi Lovato curte lua de mel em paraíso com o marido; veja as fotos

© Instagram_ddlovato

Demi Lovato está aproveitando dias de descanso e romance ao lado do marido, Jordan Lutes, em uma lua de mel em cenário paradisíaco. O casal se casou em uma cerimônia íntima realizada em Santa Bárbara, na Califórnia, no dia 25 de maio.

Nas redes sociais, a cantora compartilhou com os fãs uma série de fotos dos momentos a dois. Nas imagens, Demi aparece de biquíni, tomando sol e mergulhando no mar ao lado do companheiro, celebrando a nova fase como recém-casados.

"Lua de mel dos sonhos", escreveu a artista em uma das legendas. As imagens encantaram os seguidores, que celebraram a felicidade do casal nos comentários.









Veja na galeria as fotografias que a artista mostrou aos seguidores.

Leia Também: Não um, nem dois. Demi Lovato usou cinco looks para o casamento