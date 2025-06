Arlindo Cruz terá alta após 50 dias internado em hospital

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado no Rio de janeiro desde abril, Arlindo Cruz, 66, deverá receber alta até a próxima sexta-feira (20). A informação foi confirmada por Babi Cruz, mulher do sambista, ao Dia.

Há mais de 50 dias, ele recebeu o diagnóstico de pneumonia e realizou uma bateria de exames no hospital Barra D' Or, na Zona Oeste do Rio.

A partir de agora, uma rede hospitalar de cuidados será instalada na casa do músico para que ele tenha todo o suporte necessário.

Foi em 2017 que Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e passou um ano e três meses internado. Desde então, já foi submetido a pelo menos 14 cirurgias, sendo cinco na cabeça.

Em 2023, a escola Império Serrano homenageou Arlindo durante os desfiles de Carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

