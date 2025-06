Kate Middleton cancela presença em evento de última hora

© Getty Images

Kate Middleton cancelou, de última hora, a presença em um evento, numa ocasião em que, segundo a Casa Real britânica, a princesa ainda está tentando encontrar um "equilíbrio" entre a sua vida profissional e a batalha contra o câncer.

A Princesa de Gales desistiu de participar no Royal Ascot, um evento de corridas de cavalo, em cima da hora do evento, reporta a imprensa britânica.

Fontes próximas destacam que a princesa de Gales "está desapontada" por não ir à ocasião social e desportiva em Berkshire com o seu marido.

Na agenda do Royal Ascot, Kate deveria acompanhar o Príncipe William em uma das carruagens do evento. Com a sua desistência, sabe-se que William deverá agora surgir ao lado do Rei Charles e de Camila Parker-Bowles.

Vale lembrar que Kate Middleton foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2024, logo após se submeter a uma cirurgia abdominal. Em setembro revelou que tinha terminado os tratamentos de quimioterapia. Em janeiro deste ano anunciou que o cancro estava em remissão.

