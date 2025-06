Globo engaveta novo projeto de Fátima Bernardes

© <p>Tv Globo / João Cotta</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu engavetar o projeto que Fátima Bernardes vinha desenvolvendo para a emissora desde março de 2024. A atração chegou a dois pilotos gravados, mas não agradou à direção, que considerou o formato muito parecido com o início do Encontro, programa que estreou em junho de 2012 e que a jornalista comandou por dez anos.

Em janeiro, Fátima e sua equipe foram orientadas a reformular a ideia que haviam apresentado de um talk show com números musicais (a própria jornalista dançou um número de jazz no palco com paredes de LED). Na época, a Folha de S.Paulo procurou a Globo, que negou a informação sobre a não aprovação por parte da cúpula da emissora. "O piloto do programa ainda está em edição", dizia o comunicado.

A reportagem apurou que, há cerca de um mês, um novo piloto foi gravado nos Estúdios Globo, mas novamente não agradou à direção. Fátima foi inicialmente informada de que o programa só poderia voltar a ser avaliado em 2026 e, caso aprovado, entraria na grade apenas em 2027. Dias depois, no entanto, a apresentadora recebeu a notícia de que o projeto havia sido engavetado.

Procurada, a assessoria de comunicação da Globo informou: "Neste momento, o projeto não tem previsão de desenvolvimento". A reportagem também entrou em contato com Fátima Bernardes, mas não obteve resposta.

A notícia sobre a suspensão do programa, que seria semanal, noturno e ao vivo, surpreendeu a equipe, que já trabalhava na pré-produção e agora precisa se realocar em outros projetos da casa. Todos receberam a orientação de manter a informação em sigilo nos bastidores.

A Globo já havia sinalizado que desejava que Fátima assumisse uma atração no estilo do clássico programa comandado por Hebe Camargo (1929-2012) nas noites de segunda-feira no SBT nos anos 1980 e 1990. Naquela época, a veterana recebia convidados para pequenos debates e apresentações musicais em um confortável sofá.

A emissora esperava algo semelhante, mas com mais glamour, sofisticação e temas leves. Fátima rejeitou a pecha de "a nova Hebe Camargo". "Cada coisa tem seu tempo. Acho que se a Hebe fosse viva, estaria fazendo coisas diferentes das que ela fez. Prefiro pensar na minha própria história tentar encontrar o meu próprio jeito", disse em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, em dezembro.

