Vivendo no Brasil há cinco anos, Mister M diz que recebeu 'recado do além' sobre vir ao país

© Divulgação

(FOLHAPRESS) - Aos 68 anos, Val Valentino, o Mister M, leva uma vida tranquila no Brasil. O mágico que fazia sucesso no Fantástico no início dos anos 2000 é casado com uma brasileira e mora em São Paulo há cinco anos.

Em entrevista ao jornal americano Wall Street Journal, Mister M falou sobre a visão sobrenatural que teve da mãe, falecida há anos, que o orientou a vir ao país.

A experiência do "além" aconteceu há dez anos, quando Val teve um desmaio repentino na casa do irmão, em Los Angeles, e ficou desacordado por três minutos e meio -uma experiência de quase morte, segundo ele. Durante o "apagão", sua mãe falecida teria lhe aparecido e, inexplicavelmente, o orientado a visitar o Brasil.

Mister M chegou em São Paulo cinco anos depois disso, em 2020. Logo depois, começou a pandemia de Covid e ele não saiu mais do país. Juntou-se com a noiva, a assessora política Flávia Romani, com quem divide um apartamento em São Paulo.

"Acho que meu destino é mesmo ficar aqui", disse Valentino ao jornal, sentado em uma cadeira de plástico branca, de smoking, no saguão do prédio onde mora.

Odiado pelos mágicos americanos por revelar seus truques, Mister M encontrou amor e acolhimento dos fãs brasileiros. Na entrevista, ele contou que chegou a ser ameaçado de morte por outros mágicos.

"Eles formaram um grupo e estavam arrecadando dinheiro para contratar um matador de aluguel", disse Val. "Foi uma loucura, simplesmente insano."

Leia Também: Leonardo ironiza críticas por suposto show alcoolizado: 'Prometi não beber'