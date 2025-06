Justiça autoriza Baldoni a acessar mensagens sigilosas de Swift

© Getty Images

O juiz Lewis Liman decidiu nesta quarta-feira, 18 de junho, que o ator poderá ter acesso às mensagens privadas trocadas entre Taylor Swift e Blake Lively, segundo documentos obtidos pelo site Page Six.

“O pedido pelas mensagens trocadas com Swift em relação ao filme está de acordo com a necessidade de obter informações que possam comprovar — ou não — as alegações de assédio e retaliação feitas por Lively”, afirmou o juiz.

As mensagens, no entanto, deverão se limitar ao conteúdo relacionado ao filme Isso Acaba Aqui (2024), estrelado por Lively e Baldoni, que aborda o tema da violência doméstica e é inspirado no romance homônimo de Colleen Hoover.

Os advogados da estrela de Gossip Girl tentaram negociar com a defesa de Baldoni, oferecendo todos os documentos relevantes para o caso — com exceção das mensagens. Em contrapartida, se comprometeram a entregar todas as gravações relacionadas ao longa, além de versões completas e não editadas das comunicações internas.

A proposta, porém, foi rejeitada.

A decisão do juiz veio após Blake Lively solicitar à Justiça que as mensagens com a amiga fossem mantidas em sigilo, alegando que elas não eram centrais para o caso.

Taylor Swift foi arrastada para a polêmica em janeiro, quando seu nome foi citado no processo. Para Baldoni, Lively teria usado a influência de Swift e de seu marido, Ryan Reynolds, para impor suas exigências durante as filmagens do longa.

Segundo os advogados do ator e diretor, Blake teria dito a Baldoni que Swift e Reynolds eram seus “dragões protetores”. “A mensagem foi clara: Baldoni não estava lidando apenas com Lively, mas também enfrentando os 'dragões' dela — duas das celebridades mais ricas e influentes do mundo, que não hesitariam em tornar tudo mais difícil para ele”, argumentou a defesa.

Vale lembrar que, em maio, Taylor Swift chegou a ser convocada como testemunha no julgamento marcado para março de 2026, mas o pedido foi posteriormente retirado.

As acusações

Em dezembro de 2024, Blake Lively processou Justin Baldoni, acusando-o de assédio sexual, difamação e por criar um ambiente tóxico nos bastidores do filme. O ator respondeu com um contra-ataque: processou Lively, Ryan Reynolds e o New York Times por difamação e extorsão.

No entanto, neste mês, Baldoni viu seu processo contra Lively ser arquivado. O tribunal entendeu que ele não apresentou provas suficientes de que Blake e Ryan estivessem mentindo. No processo, o ator pedia uma indenização de US$ 400 milhões ao casal e US$ 250 milhões ao jornal.

Sobre o New York Times, o juiz avaliou que o veículo apenas relatou os fatos e revisou as evidências de forma criteriosa, sem demonstrar qualquer favorecimento ao casal.

Leia Também: Blake Lively quebra silêncio após vitória em caso contra Justin Baldoni

Leia Também: Justin Baldoni sofre derrota pesada em batalha contra Blake Lively