'A doença é muito cruel', diz Bela Gil ao comentar o tratamento de câncer de Preta nos EUA

(FOLHAPRESS) - Bela Gil, 37, se emocionou durante o Saia Justa, do GNT, na noite desta quarta-feira (18), quando o programa abordou as relações entre irmãos. A apresentadora e chef de cozinha comentou sobre a ligação com a irmã, Preta Gil, 50, que atualmente está realizando um tratamento experimental nos Estados Unidos contra um câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023.

"Ela é uma mulher muito forte, que sempre me inspirou. Eu era a bonequinha dela quando criança, temos mais de dez anos de diferença", começou Bela.

A apresentadora chorou ao relatar como se sente ao ver o sofrimento da cantora por conta dos efeitos colaterais do tratamento. "Acho que uma das piores coisas da vida é ver quem você ama sofrer de algum jeito. E essa doença é muito cruel, traz muito sofrimento para a vida dela -muito enjoo, mal-estar. Irmã, eu te amo muito", declarou.

Bela não escondeu que, em breve, irá viajar para acompanhar de perto o tratamento de Preta. "Daqui a pouco estaremos pertinho de novo. Só queria te mandar, mais uma vez, o meu amor e dizer que você é uma das mulheres mais maravilhosas e uma das minhas maiores inspirações", declarou.

Horas antes, a cantora havia publicado nos stories do Instagram um registro inédito de uma sessão de terapia, em que aparece acomodada em uma cadeira hospitalar. A filha de Gilberto Gil escolheu um trecho da música Por Que a Gente É Assim?, de Cazuza. "Mais uma dose, é claro que eu estou a fim", escreveu.

Preta recebeu o diagnóstico de câncer colorretal no início de 2023. Em agosto de 2024, ela publicou um vídeo no Instagram revelando que a doença havia retornado em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Quatro meses depois, passou por uma cirurgia de aproximadamente 21 horas para a remoção dos tumores e precisou colocar uma bolsa de colostomia definitiva.

A cantora ainda fez tara quimioterapia e radioterapia no Brasil e decidiu iniciar uma nova fase de cuidados fora do país, após a recidiva da doença com metástases. A cantora foi aprovada para participar de protocolos clínicos nos Estados Unidos, com foco em terapias novas que ainda estão em fase de testes e está lá há mais de um mês.

