Vestido de princesa Diana em seu último aniversário encanta até hoje

Mesmo 28 anos após sua morte, a princesa Diana continua a inspirar gerações com seu estilo atemporal e carisma inigualável. Considerada um dos maiores ícones da moda do século 20, Lady Di eternizou diversos looks marcantes ao longo de sua trajetória — e um deles é o vestido que usou em seu último aniversário, celebrado em 1º de julho de 1997.

A peça, repleta de brilho e sofisticação, foi um presente do estilista e amigo pessoal Jacques Azagury. Na época, Diana escolheu o modelo para participar de uma gala em comemoração ao centenário da Galeria Tate, em Londres. O vestido preto, cravejado de purpurinas e com um decote elegante, realçava seu lado mais sensual e evidenciava suas pernas — algo que, segundo Azagury, ela sabia valorizar com elegância.

Em entrevista ao podcast A Right Royal Podcast, da revista Hello!, o estilista relembrou a criação da peça e a relação de amizade com Diana. “Tínhamos feito um vestido azul para ela usar no Lago dos Cisnes, e ela adorou. Era da cor dos olhos dela. Caiu perfeitamente. Depois disso, sugeri que fizéssemos uma versão mais glamourosa para o aniversário dela”, contou.

Azagury revelou ainda que chegou a viajar até Paris para fazer os últimos ajustes na peça. Mesmo tendo outro vestido reservado para a ocasião, Diana acabou escolhendo o presente do estilista. “Ela me ligou no dia seguinte e disse: ‘Amei o vestido. É maravilhoso. Obrigada, obrigada’. Quando o vestiu, ficou impressionada. Disse que estava assoberbada”, relembra o designer.

A escolha pelo vestido preto, sua cor favorita, foi simbólica — e acabou eternizada como uma das últimas imagens públicas da princesa. Com brilho literal e figurado, Diana celebrou seus 36 anos com um look inesquecível que permanece vivo na memória coletiva.

A morte trágica em Paris

Menos de dois meses depois, no dia 31 de agosto de 1997, Diana faleceu tragicamente em um acidente de carro em Paris. O veículo em que estava colidiu dentro de um túnel nas proximidades da Pont de l'Alma, às margens do Rio Sena, enquanto era perseguido por paparazzi.

Ela foi levada em estado grave ao Hospital Pitié-Salpêtrière e passou por duas cirurgias de emergência. Apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu às hemorragias internas provocadas pelo impacto. Seu namorado na época, o empresário egípcio Dodi Fayed, morreu na hora. O guarda-costas Trevor Rees-Jones foi o único sobrevivente do acidente.

