Mariana Rios anuncia gravidez após tratamento e posta vídeo; veja

Mariana Rios compartilhou um momento emocionante com seus seguidores ao anunciar a gravidez nesta quinta-feira (19). Em uma publicação nas redes sociais, a atriz e cantora publicou um trecho do Salmo 23 e agradeceu a Deus pelo momento especial. "Obrigada, Deus! Obrigada, Jesus!", escreveu ela ao final da mensagem, que expressa fé, confiança e gratidão.

O bebê é fruto do noivado com João Luis Diniz D'Avila, neto do empresário Abilio Diniz.

Caminho até a maternidade

A gravidez de Mariana é resultado de uma trajetória marcada por desafios. A artista enfrentou abortos espontâneos e passou por tratamentos de fertilidade até conseguir realizar o sonho de ser mãe.

Na última semana, Mariana havia contado que realizou a coleta de óvulos, que foram congelados com sucesso. O próximo passo do processo seria a inseminação e, em seguida, a análise genética dos embriões — etapa que leva em conta a compatibilidade e a saúde genética do casal.

"Apesar do susto com a torção no ovário, tivemos um resultado maravilhoso na coleta. Agora os óvulos serão inseminados, e depois esperamos a formação dos embriões para análise genética", explicou. "Estou muito animada, muito confiante, com a certeza de que o melhor sempre acontece", completou.

