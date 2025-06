Maya Massafera faz cirurgia para mudar cor dos olhos

© Reprodução / Redes Sociais

Maya Massafera, influenciadora digital de 44 anos, voltou a gerar debate nas redes sociais após realizar um procedimento estético incomum. Maya, que concluiu sua transição de gênero no ano passado, viajou à França para submeter-se à ceratopigmentação, técnica que altera permanentemente a cor dos olhos.

A cirurgia, realizada em uma clínica especializada, transformou os olhos de Maya de castanhos para um tom azul esverdeado. O procedimento custou cerca de R$ 45 mil e foi documentado em seu "Reality da Maya", publicado nas redes sociais na última quarta-feira (18). “Eu escolhi um verde, que é muito parecido com azul. Dependendo do dia, fica verde ou azul. Lembrando que é tipo uma tatuagem: quando a gente faz, fica muito forte. No primeiro ano, ele vai ficar muito forte, mas depois vai atingir a cor que eu quero”, explicou Maya.

Motivações pessoais e recepção do público

Maya relatou que a mudança está alinhada com seu desejo de sentir-se mais feminina. “Eu amei. Vai ficar assim pra sempre. Eu sempre falei que na minha transição é muito importante a gente fazer as coisas que nos fazem sentir bem, mais femininas. Mudar a cor do meu olho, eu acho que deixa o meu rosto mais feminino. Mas cada um tem uma opinião”, disse a influenciadora.

A decisão dividiu opiniões entre os seguidores. Enquanto alguns elogiaram sua coragem, outros demonstraram preocupação com os riscos do procedimento.

O que é a ceratopigmentação?

A ceratopigmentação, também conhecida como maquiagem corneana ou tatuagem ocular, é uma técnica que utiliza microagulhas ou laser para aplicar pigmentos diretamente na córnea. O procedimento pode ser utilizado para alterar a cor dos olhos ou camuflar irregularidades, como cicatrizes e anomalias visuais.

Apesar de sua finalidade estética, a técnica é controversa e proibida no Brasil pela Anvisa devido aos riscos à saúde ocular. Especialistas alertam para possíveis complicações, como infecções, inflamações, opacificação da córnea, aumento da pressão intraocular, glaucoma e, em casos graves, perda total da visão.

O procedimento costuma ser indicado apenas em situações específicas, como correção de aniridia (ausência da íris) ou camuflagem de cicatrizes significativas. Mesmo nesses casos, exige profissionais altamente capacitados e equipamentos adequados.

Controvérsia nas redes sociais

A realização do procedimento por Maya gerou ampla discussão online. Muitos internautas questionaram a segurança e a motivação da influenciadora, especialmente considerando a proibição da ceratopigmentação no Brasil. Outros destacaram que cada pessoa tem o direito de buscar mudanças que aumentem sua autoestima e bem-estar.

Enquanto isso, profissionais de saúde continuam a reforçar os cuidados necessários ao considerar procedimentos estéticos invasivos. O caso de Maya Massafera reacendeu o debate sobre os limites entre a busca pela beleza e os riscos associados às intervenções cirúrgicas.

