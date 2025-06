Cantora brasileira morre durante cirurgia plástica em clínica na Turquia

© Reprodução/Instagram:@elgarmiles

A cantora brasileira Ana Bárbara Buhr Buldrini, de 31 anos, morreu na Turquia após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante procedimentos estéticos realizados em uma clínica no distrito de Tuzla, em Istambul. A artista planejava realizar lipoaspiração, mamoplastia e rinoplastia. O caso ganhou repercussão internacional, com acusações de negligência feitas por seu marido, o cantor moçambicano Elgar Miles, conhecido como DeHermes.

Segundo Elgar, o casal viajou à Turquia em maio deste ano para uma lua de mel combinada com uma parceria comercial entre Ana Bárbara e a clínica. Com cerca de 800 mil seguidores nas redes sociais, a cantora realizaria os procedimentos de forma gratuita em troca de divulgação.

Procedimentos e morte súbita

De acordo com Elgar, Ana Bárbara foi submetida à cirurgia antes do previsto. "Minha esposa foi operada com o estômago cheio quando deveria estar em jejum. Os médicos sabiam que havíamos bebido na noite anterior, mas mesmo assim prosseguiram", disse o cantor em entrevista à emissora turca Ekol TV.

A cirurgia ocorreu na noite de 15 de junho. Durante a madrugada, Elgar recebeu um vídeo mostrando Ana Bárbara dormindo. Horas depois, ao chegar ao hospital, foi informado do óbito da esposa. "Todo mundo estava chorando, havia caos. Algumas enfermeiras vieram até mim chorando. Quando saí, vi carros da polícia. Um médico disse que o coração dela ainda batia, mas outro confirmou que ela já tinha morrido", relatou.

Versão do hospital

Em nota oficial, a clínica afirmou que a cantora sofreu uma complicação inesperada durante a recuperação pós-cirúrgica. "Ao acordar, nossa paciente desenvolveu uma complicação súbita e inesperada e sofreu uma parada cardíaca devido à fibrilação ventricular. A reanimação foi realizada por nossa equipe especializada em anestesia na sala de cirurgia por 1 hora e 30 minutos, sem extubação. Apesar de todas as intervenções, a paciente não pôde ser reanimada", informou o comunicado.

A clínica ainda destacou que todas as autorizações médicas e legais foram obtidas antes da cirurgia e que um processo judicial foi iniciado para apurar as circunstâncias da morte.

Homenagens e busca por justiça

Elgar, que havia se casado com Ana Bárbara em maio de 2025, lamentou a perda precoce da esposa e pediu justiça nas redes sociais. "Quando jurei perante Deus estar contigo em todos os momentos até que a morte nos separasse, não pensei que Deus te fosse levar assim tão cedo de mim. A pessoa que mais cuidou de mim, que mais me amou, que mais acreditou foste tu", escreveu.

Em sua homenagem, o cantor descreveu os últimos dias do casal como “lindos demais para acabarem de forma trágica”. Ele afirmou que a cirurgia foi realizada sem os cuidados necessários e que a clínica não estava preparada para emergências.