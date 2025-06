Rebel Wilson e o acidente no filme 'Bride Hard' que exigiu cirurgia

© Rebel Wilson Instagram

Rebel Wilson relembrou o acidente que sofreu durante as filmagens de Bride Hard, comédia de ação dirigida por Simon West, que teve sua estreia mundial na sexta-feira, 20 de junho.

Em entrevista à People, a atriz de 45 anos contou que adorou fazer as cenas de ação do filme — no qual interpreta uma agente secreta que é também dama de honra da melhor amiga de infância, quando o casamento é invadido e os convidados são feitos reféns por mercenários.

“As cenas de ação... eu realmente curti muito fazer. Achei super divertido. Nunca tinha feito algo com tanta ação assim antes”, disse Rebel, lembrando depois um episódio menos positivo.

“Mas, na última noite de filmagem, tivemos um acidente horrível às 3 da manhã, quando uma arma atingiu meu rosto acidentalmente durante uma cena de luta. Não era para ter acontecido... meu nariz foi cortado e eu fui levada de ambulância para o hospital”, relatou.

“Tiveram que chamar um cirurgião plástico. Ele chegou por volta das 6h30 da manhã. Durante algumas horas, eu pensei: ‘Será que meu rosto vai ficar bom de novo?’ Mas, felizmente, trouxeram um cirurgião plástico muito bom de Savannah, na Geórgia”, acrescentou.

Em 2023, como lembra a People, Rebel Wilson chegou a publicar nas redes sociais imagens do ferimento no nariz. Em um vídeo postado nos Stories de seu Instagram, ela aparecia com o nariz visivelmente machucado. “Só queria agradecer a todos pelas mensagens de carinho. Estou me recuperando muito bem, na verdade”, disse na época.

“Não era assim que eu queria terminar esse filme! Três pontos e no hospital depois de um acidente”, escreveu também na ocasião.

Além disso, conforme relatado pela People, ela contou que fez um procedimento a laser para evitar qualquer cicatriz. Mesmo assim, levou tudo com bom humor, dizendo que o incidente serviu para dar mais credibilidade à sua atuação como estrela de um filme de ação.

“Pelo menos agora tenho algo em comum com o Tom Cruise e o Daniel Craig — me machuquei em um filme de ação. É um bom time para se fazer parte”, brincou. (Veja abaixo as imagens da atriz com o rosto ferido.)

Bride Hard, dirigido por Simon West, tem Rebel Wilson no papel principal como Sam, e marca o reencontro da atriz com Anna Camp, sua colega em A Escolha Perfeita. O elenco também inclui Da'Vine Joy Randolph, Anna Chlumsky, Gigi Zumbado, Stephen Dorff e Justin Hartley.

Segundo o IMDb, a sinopse de Bride Hard diz:

“Quando um grupo de mercenários faz reféns durante um casamento de luxo, eles não fazem ideia do que os espera — porque a dama de honra é, na verdade, uma agente secreta pronta para derrubar qualquer um que tente arruinar o grande dia da sua melhor amiga.”

Simon West, vale lembrar, é conhecido por dirigir clássicos de ação como Lara Croft: Tomb Raider, The Mechanic e Con Air: A Rota da Fuga.

