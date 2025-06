Morre a cantora de forró Faby Bezerra, aos 37 anos, em Fortaleza

© Reprodução / Redes Sociais

A cantora de forró Faby Bezerra, de 36 anos, morreu na última quinta-feira (19), em Fortaleza, após meses de tratamento contra um câncer de colo de útero. A informação foi confirmada em um comunicado divulgado nas redes sociais da artista, onde familiares lamentaram a perda e destacaram sua trajetória como cantora e mãe dedicada. Faby deixa o marido e quatro filhos.

Faby construiu sua carreira no cenário do forró, integrando diversas bandas ao longo dos anos. Seu trabalho mais recente foi com o grupo Forró Bota Pra Cima. Natural de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, a artista era conhecida por sua voz marcante e carisma, que conquistaram fãs em todo o estado.

O corpo de Faby foi velado na manhã de hoje, com a presença de familiares e amigos. O comunicado divulgado pela família ressaltou a força e o legado deixado por ela: "Com profunda dor e imensa tristeza, nos despedimos de Faby Bezerra, cantora talentosa, mulher de luz e mãe amorosa. Sua voz encantava, sua presença acolhia, e seu amor deixava marcas por onde passava."

