Influenciador morre atropelado após cair da garupa de moto, aos 27 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador digital Marlon Silva morreu nesta sexta-feira (20) aos 27 anos após cair da garupa de uma moto e ser atropelado por um caminhão.

Acidente aconteceu na rodovia MG-050, entre Divinópolis e Carmo do Cajuru, em Minas Gerais. A informação foi confirmada ao UOL pela Polícia Civil de Minas Gerais, que apura as circunstâncias do ocorrido.

O corpo de Marlon foi levado ao PML (Posto Médico Legal) para exames. Uma perícia foi realizada no local do acidente.

Jovem era conhecido no Instagram. Ele acumulava mais de 147 mil seguidores na rede social.