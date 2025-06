Virginia é parada em imigração na China: "Na salinha"

© Reprodução

Virginia Fonseca passou sufoco voltando da viagem pela China.

"Estava bem linda e plena passando pela imigração aqui, a mulher encafifa que não sou eu no passaporte", narrou ela através do Instagram nesta sexta-feira (20). "Eu fiz meu passaporte com 19 anos, então, realmente eu mudei muita coisa, né? Tenho 26 anos agora", detalhou a apresentadora do SBT.

Ela afirmou que foi a primeira vez que passou por isso. "Só que eu já viajei o mundo inteiro com o passaporte e ninguém nunca me parou. Aí vai a Vivíbora para a salinha. Vem uns 600 homens olhando para o passaporte, olhando para a minha cara. Aí, no final das contas, eles agradeceram a colaboração. Mas fiquei uns 15 minutos na salinha."

