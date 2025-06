Hailey Bieber é vista sem aliança em Nova York

© Instagram e Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hailey Bieber, 28, aumentou os rumores de divórcio de Justin Bieber, 31, ao ser vista em Nova York sem sua aliança.

Ela foi flagrada sem o anel em duas ocasiões diferentes. O jornal The Sun afirma que ela foi sem aliança aos restaurantes The Commerce Inn e Chez Fifi — neste último, estava acompanhada das amigas Camila Morrone e Suki Waterhouse.

Segundo o jornal, ela fez questão de mostrar o dedo anelar sem aliança. Na visita ao The Commerce Inn, Hailey saiu do carro com a mão esquerda erguida na altura do peito. Depois, no Chez Fifi, usou a mão esquerda para arrumar o cabelo e depois a deixou à mostra na altura do quadril.

O motivo da separação seria o comportamento de Justin. Nos últimos meses, o cantor tem preocupado os fãs ao fazer aparições parecendo estar sob o efeito de drogas, além de suas postagens atípicas nas redes sociais. Em uma delas, ele revelou que, numa briga com Hailey, disse que a esposa jamais estamparia a capa da revista Vogue.

A gota d'água teria sido uma briga no Dia dos Pais americano, comemorado no último domingo. O cantor não fez nenhuma homenagem para o filho nas redes sociais e só citou Hailey num post em que mostra os presentes que ganhou dela: "Feliz Dia dos Papais para mim, sua p*tinha".

Hailey ficou revoltada com a postagem. "Ela disse a ele que foi uma das coisas mais burras que ele já fez, como 'dar carne crua a um bando de leões que quer comê-lo vivo'", disse uma fonte anônima ao The Sun. A modelo teria mandado Justin parar de se comportar como uma "criança de m*rda" e buscar terapia ao invés de se manifestar nas redes sociais.