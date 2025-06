Lizzo experimentou Ozempic, mas revela o que a fez realmente perder peso

© Getty Images

Medicamentos originalmente indicados para o tratamento de diabetes têm sido utilizados por muitas pessoas como método de emagrecimento, incluindo diversas celebridades. Um exemplo é a cantora Lizzo, que revelou ter experimentado o Ozempic, medicamento normalmente usado para tratar a diabetes tipo 2.

Durante sua participação no podcast Just Trish, na última quinta-feira, 19 de junho, Lizzo compartilhou sua experiência com o Ozempic e outros remédios do tipo.

"Já tentei de tudo", contou. “Para mim, é uma questão científica: calorias consumidas versus calorias gastas. O Ozempic funciona porque faz a gente comer menos. Ele te dá sensação de saciedade. Então, se você consegue fazer isso sozinha, é a mesma coisa”, afirmou, dizendo que conseguiu emagrecer com disciplina e força de vontade, sem depender do remédio.

Ao ser questionada pela apresentadora Trisha Paytas sobre como manteve o foco na jornada de perda de peso, Lizzo revelou que está nessa caminhada desde 2023.

Segundo ela, um dos maiores fatores foi deixar de ser vegana. “Quando eu era vegana, comia muita carne vegetal, muito pão, muito arroz. Precisava comer bastante para me sentir satisfeita. Consumindo entre três a cinco mil calorias por dia”, explicou.

"Quando comecei a comer alimentos integrais — como carne bovina, frango e peixe —, passei a me sentir satisfeita sem precisar encher meu estômago com alimentos processados que nem estavam me alimentando de verdade", completou.

Novos hábitos e foco em bem-estar e saúde

Em abril, Lizzo também compartilhou mudanças saudáveis em sua alimentação que a ajudaram a reduzir o índice de massa corporal (IMC) e eliminar gordura corporal. Entre os novos hábitos, ela destacou a troca de alimentos açucarados no café da manhã por opções mais nutritivas e saborosas.

Apesar disso, reforçou: “Cada corpo é diferente”. “Você precisa descobrir o que funciona para você”, disse. Mas, em termos científicos, reforçou a lógica simples: “calorias ingeridas versus calorias gastas”.

Lizzo contou ainda que o emagrecimento se tornou mais fácil quando ela mudou sua mentalidade. “Eu adorava me distrair com outras pessoas, com comida, com bebida, com os problemas que eu criava... e parei com isso”, confessou. “Simplesmente passei a focar em mim.”

Rumores sobre uso de medicamentos e a resposta bem-humorada da cantora

A perda de peso de Lizzo gerou muitos rumores nas redes sociais. Muitos internautas especularam que a mudança no corpo da cantora seria resultado direto do uso de medicamentos como o Ozempic.

A repercussão foi tanta que, no Halloween do ano passado, Lizzo ironizou a situação ao se fantasiar de Ozempic, chamando o look de “LizzOzempic”.

Mais recentemente, em maio, a cantora voltou a chamar atenção ao exibir suas novas curvas nas redes sociais, postando fotos de maiô em seu Instagram para mostrar o corpo após a transformação.

